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57 минут назад

Володин поручил профильным комитетам Думы внести предложения по возможному запрету вейпов

ТАСС

Спикер Госдумы Вячеслав Володин поручил в среду комитетам палаты по охране здоровья, по просвещению и по делам молодежи в приоритетном порядке изучить ситуацию с электронными системами доставки никотина и внести предложения о возможности их запрета.

Володин поручил комитетам внести предложения по запрету вейпов
Фото: РИА НовостиРИА Новости

"Давайте мы с вами, если вы не возражаете, поручим профильным комитетам - комитету по охране здоровья, комитету по вопросам просвещения, так как речь идет о детях школьного возраста, которые все больше и больше подвержены употреблению вейпов, а также комитету по делам молодежи - изучить эти вопросы в приоритетном порядке и внести предложения о возможности запрета вейпов", - сказал Володин на заседании палаты.

Политика,Вячеслав Володин,Госдума,
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