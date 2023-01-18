Володин поручил комитетам внести предложения по запрету вейпов

"Давайте мы с вами, если вы не возражаете, поручим профильным комитетам - комитету по охране здоровья, комитету по вопросам просвещения, так как речь идет о детях школьного возраста, которые все больше и больше подвержены употреблению вейпов, а также комитету по делам молодежи - изучить эти вопросы в приоритетном порядке и внести предложения о возможности запрета вейпов", - сказал Володин на заседании палаты.