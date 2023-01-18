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24 минуты назад

В России понадеялись на возобновление авиасообщения с Грузией

Lenta.ruиещё 2

Министр иностранных дел России Сергей Лавров понадеялся на скорое возобновление авиасообщения с Грузией. Об этом он заявил на пресс-конференции, сообщает корреспондент «Ленты.ру».

В России понадеялись на возобновление авиасообщения с Грузией
Фото: РИА НовостиРИА Новости

По словам Лаврова, контакты между Россией и Грузией в настоящее время активно развиваются.

«В прошлом году, мне сказали, ВВП Грузии вырос на 10 процентов в значительной степени благодаря туризму и торговым отношениям с Российской Федерацией», — заявил министр.

Он также отметил, что в настоящее время Грузия испытывает серьезное давление Запада, требующего присоединиться к санкциям против России. По словам Лаврова, мужество, с которым Тбилиси защищает свои интересы, достойно уважения.

Ранее спецпредставитель премьер-министра Грузии по вопросам урегулирования отношений с Россией Зураб Абашидзе заявил, что Москва и Тбилиси пока не обсуждают возобновление прямого авиасообщения.

Политика,Зураб Абашидзе,Сергей Лавров,
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