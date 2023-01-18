Россия готова рассматривать серьезные предложения по диалогу по поводу украинского кризиса, однако речи о ведении переговоров с президентом Украины Владимиром Зеленским быть не может. Об этом заявил сегодня глава МИД РФ Сергей Лавров, пишет РИА Новости.

«О переговорах речи быть не может с Зеленским хотя бы потому, что он законодательно запретил вести переговоры с российским правительством», - пояснил министр иностранных дел России в ходе ежегодной итоговой пресс-конференции.

Сергей Лавров также назвал «несуразной» «формулу мира», предложенную Владимиром Зеленским, обратив внимание на то, что в ней смешаны как энергетическая и продовольственная безопасность, так и покаяние России, сообщает ТАСС.

«Зеленский выдвигает какие-то совершенно несуразные инициативы, план из 10 пунктов, где навалено все, что можно: продовольственная безопасность, энергетическая безопасность, биологическая, вывод российских войск отовсюду, покаяние РФ, трибунал, осуждение и так далее», - заметил он.

При этом, по словам Лаврова, Россия готова рассматривать серьезные предложения от Запада по переговорам по украинскому кризису, однако пока была только «болтовня».

«Вся эта болтовня западная, что они-то готовы (к переговорам), а вот мы (не готовы) – все это от лукавого. Вы спросили, какая перспектива переговоров между Россией и Западом по украинскому вопросу – мы будем готовы на любые серьезные предложения ответить. Предложений серьезных пока мы не видим», - констатировал глава МИД РФ.

В октябре 2022 года Зеленский утвердил решение Совета нацбезопасности и обороны Украины, предусматривающее отказ от переговоров с президентом РФ. Затем американские СМИ сообщили, что власти США «в частном порядке» призвали Киев продемонстрировать готовность к переговорам. После этого Зеленский заявил, что Украина согласится на переговоры, если будет восстановлена ее территориальная целостность, возмещены убытки и будут даны гарантии, что «это не повторится».