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1 час назад

Лавров ответил на вопрос о переговорах с Зеленским

Алиса Селезнёва

Россия готова рассматривать серьезные предложения по диалогу по поводу украинского кризиса, однако речи о ведении переговоров с президентом Украины Владимиром Зеленским быть не может. Об этом заявил сегодня глава МИД РФ Сергей Лавров, пишет РИА Новости.

«О переговорах речи быть не может с Зеленским хотя бы потому, что он законодательно запретил вести переговоры с российским правительством», - пояснил министр иностранных дел России в ходе ежегодной итоговой пресс-конференции.

Сергей Лавров также назвал «несуразной» «формулу мира», предложенную Владимиром Зеленским, обратив внимание на то, что в ней смешаны как энергетическая и продовольственная безопасность, так и покаяние России, сообщает ТАСС.

«Зеленский выдвигает какие-то совершенно несуразные инициативы, план из 10 пунктов, где навалено все, что можно: продовольственная безопасность, энергетическая безопасность, биологическая, вывод российских войск отовсюду, покаяние РФ, трибунал, осуждение и так далее», - заметил он.

При этом, по словам Лаврова, Россия готова рассматривать серьезные предложения от Запада по переговорам по украинскому кризису, однако пока была только «болтовня».

«Вся эта болтовня западная, что они-то готовы (к переговорам), а вот мы (не готовы) – все это от лукавого. Вы спросили, какая перспектива переговоров между Россией и Западом по украинскому вопросу – мы будем готовы на любые серьезные предложения ответить. Предложений серьезных пока мы не видим», - констатировал глава МИД РФ.

В октябре 2022 года Зеленский утвердил решение Совета нацбезопасности и обороны Украины, предусматривающее отказ от переговоров с президентом РФ. Затем американские СМИ сообщили, что власти США «в частном порядке» призвали Киев продемонстрировать готовность к переговорам. После этого Зеленский заявил, что Украина согласится на переговоры, если будет восстановлена ее территориальная целостность, возмещены убытки и будут даны гарантии, что «это не повторится».

Кремль: Украина исключила возможность переговоров

Выступая на саммите G20 в ноябре 2022 года, Зеленский предложил «Большой двадцатке» принять «формулу мира» из десяти пунктов, которые, по его мнению, способны завершить украинский кризис «справедливо, на основе устава ООН и международного права». Среди прочего формула подразумевает, что «никаких территориальных уступок со стороны Киева быть не может». Также Зеленский призвал освободить всех украинских пленных, восстановить безопасность Запорожской АЭС, ввести ценовые потолки на российские энергоресурсы и расширить инициативу по экспорту украинского зерна.

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