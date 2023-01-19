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39 минут назад

Боррель счел неприемлемыми слова Лаврова об "окончательном решении" "русского вопроса"

ТАССиещё 10

Верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель считает высказывания министра иностранных дел России Сергея Лаврова о том, что Запад находится в поисках "окончательного решения" "русского вопроса", неприемлемыми.

Боррель счел неприемлемыми слова Лаврова о "русском вопросе"
Фото: ТАССТАСС

В распространенном в четверг в Брюсселе заявлении Боррель счел слова Лаврова "совершенно неуместными, неуважительными и попирающими память шести миллионов евреев и других жертв, которые систематически уничтожались во время Холокоста". Глава европейской дипломатии полагает, что "это дополняет предыдущие антисемитские высказывания министра Лаврова".

По мнению Борреля, "между преступлениями нацистской Германии и международной помощью Украине в защите своей территории и народа от неоправданной агрессии нет параллелей".

Ранее Лавров на пресс-конференции по итогам деятельности российской дипломатии в 2022 году заявил:

"Так же, как Наполеон мобилизовал практически всю Европу против Российской империи, как Гитлер мобилизовал и захватил, поставил под ружье большинство европейских стран и бросил их против Советского Союза, сейчас США организовали коалицию из практически всех европейцев, входящих в НАТО и не только, членов ЕС тоже, и через Украину по доверенности ведут войну против нашей страны с той же задачей - окончательного решения "русского вопроса". Так же, как Гитлер хотел окончательно решить "еврейский вопрос", сейчас, если вы почитаете западных политиков, <...> они однозначно говорят, что Россия должна претерпеть стратегическое поражение".

«Их задела правда»: реакция на слова Лаврова о "русском вопросе" в мире

Он также отметил, что события на Украине являются "результатом многолетней подготовки США и их сателлитов к началу глобальной гибридной войны против РФ".

Политика,Жозеп Боррель,Сергей Лавров,НАТО,ЕС,
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