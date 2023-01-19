Боррель счел неприемлемыми слова Лаврова о "русском вопросе"

"Так же, как Наполеон мобилизовал практически всю Европу против Российской империи, как Гитлер мобилизовал и захватил, поставил под ружье большинство европейских стран и бросил их против Советского Союза, сейчас США организовали коалицию из практически всех европейцев, входящих в НАТО и не только, членов ЕС тоже, и через Украину по доверенности ведут войну против нашей страны с той же задачей - окончательного решения "русского вопроса". Так же, как Гитлер хотел окончательно решить "еврейский вопрос", сейчас, если вы почитаете западных политиков, <...> они однозначно говорят, что Россия должна претерпеть стратегическое поражение".