Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что о переговорах с президентом Украины Владимиром Зеленским речи быть не может. Его слова приводит РИА Новости.
«О переговорах речи быть не может с Зеленским хотя бы потому, что он законодательно запретил вести переговоры с российским правительством», — сказал министр.
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков ранее объяснил, что законодательство Украины не позволяет Киеву осуществлять мирное урегулирование ситуации в стране, ведя переговоры в том числе с Россией.
Накануне пресс-секретарь президента Украины Владимира Зеленского перечислил ключевые условия для переговоров с российской стороной. По утверждению Сергея Никифорова, Украина готова согласиться на переговоры «со страной-агрессором» в том случае, если они будут основаны «на ряде базовых, универсальных принципов». Он добавил, что Киев не намерен подписывать «ультиматумы», которые выдвигает российская сторона.
В свою очередь российские официальные лица неоднократно заявляли о готовности к переговорам с киевскими властями.