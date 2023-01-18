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20 минут назад

Лавров исключил возможность проведения переговоров с Зеленским

Газета.Ru

Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что о переговорах с президентом Украины Владимиром Зеленским речи быть не может. Его слова приводит РИА Новости.

«О переговорах речи быть не может с Зеленским хотя бы потому, что он законодательно запретил вести переговоры с российским правительством», — сказал министр.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков ранее объяснил, что законодательство Украины не позволяет Киеву осуществлять мирное урегулирование ситуации в стране, ведя переговоры в том числе с Россией.

Накануне пресс-секретарь президента Украины Владимира Зеленского перечислил ключевые условия для переговоров с российской стороной. По утверждению Сергея Никифорова, Украина готова согласиться на переговоры «со страной-агрессором» в том случае, если они будут основаны «на ряде базовых, универсальных принципов». Он добавил, что Киев не намерен подписывать «ультиматумы», которые выдвигает российская сторона.

Кремль: Украина исключила возможность переговоров

В свою очередь российские официальные лица неоднократно заявляли о готовности к переговорам с киевскими властями.

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