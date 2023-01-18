Для новых переговоров по Украине необходимо согласие по двум пунктам. Об этом в своем Телеграм-канале написал зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев.

По его мнению, как минимум два из семи принципов, содержащихся в Уставе ООН, по-разному понимаются Россией и враждебными странами.

«Это принцип самоопределения наций (в части бывших республик Донбасса и других бывших территорий Украины). И принцип добросовестного исполнения международных обязательств (в части Минских соглашений)», - написал он.

Для возобновления переговорного процесса с Украиной необходимо не столько одинаковое понимание принципов международного права, сколько согласие по двум правовым аспектам. Один из них - признание результатов самоопределения народа бывших территорий Украины. Второй - выработка специальных международных норм, рассчитанных на сложившуюся ситуацию и будущие международные отношения.

«По сути, это создание новых международных правил, дополняющих систему норм jus cogens», - написал Медведев.