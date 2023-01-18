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32 минуты назад

Медведев назвал два условия для возобновления переговоров с Украиной

Елена Прошина

Для новых переговоров по Украине необходимо согласие по двум пунктам. Об этом в своем Телеграм-канале написал зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев.

По его мнению, как минимум два из семи принципов, содержащихся в Уставе ООН, по-разному понимаются Россией и враждебными странами.

«Это принцип самоопределения наций (в части бывших республик Донбасса и других бывших территорий Украины). И принцип добросовестного исполнения международных обязательств (в части Минских соглашений)», - написал он.

Медведев счел возможным действовать по «правилам военного времени»

Для возобновления переговорного процесса с Украиной необходимо не столько одинаковое понимание принципов международного права, сколько согласие по двум правовым аспектам. Один из них - признание результатов самоопределения народа бывших территорий Украины. Второй - выработка специальных международных норм, рассчитанных на сложившуюся ситуацию и будущие международные отношения.

«По сути, это создание новых международных правил, дополняющих систему норм jus cogens», - написал Медведев.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что если судить по украинскому законодательству - Киев исключает для себя возможность проведения мирных переговоров. Так он прокомментировал слова пресс-секретаря украинского президента Сергея Никифорова о том, что Киев не отказывается от идеи проведения переговоров с Москвой и готов рассмотреть вопрос об их возобновлении при соблюдении принципов международного права.

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