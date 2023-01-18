Медведев призвал к выработке норм по текущей ситуации на Украине

Заместитель председателя Совета Безопасности России Дмитрий Медведев призвал выработать специальные международные нормы, касающиеся нынешней обстановки в мире, в том числе в связи с конфликтом на Украине, и будущие международные отношения.
"Как это было, скажем, при подготовке Устава ООН в 1945 году. По сути, это создание новых международных правил, дополняющих систему норм jus cogens (императивная норма - прим.)", - пояснил политик в своем Telegram-канале.
Ранее Медведев высказал мнение, что Западную Украину хотят "пристроить прежним хозяевам", и Львов вновь будет называться Лембергом. Так он прокомментировал саммит Люблинского треугольника во Львове, в ходе которого президенты Украины, Литвы и Польши подписали совместную декларацию.