Медведев назвал два условия для новых переговоров по Украине

Для того, чтобы переговоры между Украиной и Россией состоялись, необходимо прийти к согласию по двум правовым аспектам. Их озвучил зампред Совбеза Дмитрий Медведев в Telegram-канале.

«Во-первых, [необходимо] признание (или как минимум молчаливое принятие) результатов самоопределения народа бывших территорий Украины, которые воплощены сегодня во внутреннем праве России — в ее Конституции. И во-вторых, выработка специальных международных норм, рассчитанных на сложившуюся ситуацию и будущие международные отношения», — написал политик.

Медведев, говоря о выработке международных норм, привел в пример подготовку Устава Организации объединенных наций (ООН) в 1945. Он считает, что для переговоров нужно создать перечень правил, который дополнят систему норм jus cogens.