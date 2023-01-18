Захарова отреагировала на отставку Арестовича

Отставка советника офиса президента Украины Алексея Арестовича не окажет какого-либо значимого влияния на стратегию украинских властей. Такое мнение выразила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
"А то, что он много раз говорил одно, потом другое, потом третье - это у них тактика такая, они всегда так делали и до него, и, думаю, после него будет то же самое", - заявила Захарова во время выступления на радиостанции Sputnik.
Дипломат также отметила, что украинские власти сами решат дальнейшую судьбу Арестовича. По ее мнению, экс-советник являлся олицетворением всего, что происходило в офисе украинского президента. Она также выразила уверенность в том, что политик не исчезнет из информационного поля.
"Такие люди не тонут", - добавила она.
Ранее Арестович принял решение подать в отставку со своего поста. Причиной этого стали его слова о том, что работа украинской ПВО стала причиной обрушения жилого дома в Днепропетровске. Его заявление вызвало волну критики на Украине.