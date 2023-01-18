Володин призвал создать трибунал против Украины и Меркель

Спикер Госдумы Вячеслав Володин призвал создать международный военный трибунал для наказания Украины, а также бывших лидеров Германии и Франции, «замышлявших мировую войну. Об этом он написал в своем Telegram-канале.
Володин обратил внимание на слова главы Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Алексея Данилова, заявившего, что в стране еще до российской операции шла «сумасшедшая подготовка общества» к боевым действиям.
«Это заявление, а также откровения Меркель и Олланда, что Минские соглашения были способом дать время Киеву на милитаризацию, в очередной раз подтверждают, насколько реальной и серьёзной была угроза для безопасности не только жителей Донбасса, но и граждан нашей страны», - сказал Володин.
Он назвал решение начать спецоперацию единственно правильным и «принятым на опережение». Володин заявил, что спецоперация помогла «предотвратить катастрофу, гибель огромного количества людей».
Спикер Думы добавил, что заявления украинских властей, Ангелы Меркель и Франсуа Олланда необходимо использовать в качестве доказательной базы для международного военного трибунала.
«Эти руководители замышляли начать мировую войну с предсказуемыми последствиями. И заслуживают наказания за свои преступления», - заключил он.