Сенатор Клишас указал на яркий пример неоколониализма США

Сенатор Андрей Клишас высказался о законопроекте американского конгресса, который подразумевает борьбу с российской деятельностью в Африке. По его мнению, американцы до сих пор считают континент «колонией белого человека».

Парламентарий обрушился с критикой на Вашингтон, который вразумил, что может решать, кому разрешено сотрудничать с африканскими странами, а кому — нет. Его возмутила позиция американских властей.