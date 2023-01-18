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22 минуты назад

Сенатор Клишас указал на яркий пример неоколониализма США

Слово и Дело

Сенатор Андрей Клишас высказался о законопроекте американского конгресса, который подразумевает борьбу с российской деятельностью в Африке. По его мнению, американцы до сих пор считают континент «колонией белого человека».

Сенатор Клишас указал на яркий пример неоколониализма США
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

Парламентарий обрушился с критикой на Вашингтон, который вразумил, что может решать, кому разрешено сотрудничать с африканскими странами, а кому — нет. Его возмутила позиция американских властей.

«Данный американский закон — яркий пример неоколониализма и неонацизма в политике США», — указал сенатор в Telegram-канале.

Ранее глава МИД ЮАР Наледи Пандор осудила позицию Вашингтона. Она считает, что законопроект противоречит международному праву.

Политика,Андрей Клишас,
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