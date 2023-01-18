Глава Якутии окунулся в крещенскую купель в 50 градусов мороза

Глава Якутии Айсен Николаев окунулся в среду в крещенскую купель в реке Лене, температура в Якутске составила по состоянию на 06:00 мск минус 50 градусов.
Купель оборудовали на местности Зеленый луг у Якутска. Для удобства жителей рядом с местом проведения крещенских омовений организовали автобусную остановку.
"Всех удивляет, что в минус 50 [градусов] и ниже люди окунаются в воду. Конечно, здесь в первую очередь надо смотреть за своим здоровьем. Это абсолютно добровольно, - сообщил журналистам Николаев после погружения в купель. - На моей памяти это мое второе окунание в крещенскую купель, когда температура за стенами палатки [составляет] минус 50 градусов".
Как сообщил журналистам начальник Главного управления МЧС России по Республике Саха (Якутия) Павел Гарин, в местах проведения купаний выставлены посты, обустроены пункты обогрева.
"Было организовано взаимодействие с якутской православной церковью, якутским казачьим обществом, также с муниципальными образованиями, правоохранительными органами, медицинскими организациями", - сказал он.
Структурные подразделения управления переведены на усиленный вариант несения службы. Также Якутская территориальная подсистема РСЧС приведена в режим повышенной готовности.