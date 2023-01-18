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7 минут назад

Глава Якутии окунулся в крещенскую купель в 50 градусов мороза

ТАСС

Глава Якутии Айсен Николаев окунулся в среду в крещенскую купель в реке Лене, температура в Якутске составила по состоянию на 06:00 мск минус 50 градусов.

Глава Якутии окунулся в крещенскую купель в 50 градусов мороза
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Купель оборудовали на местности Зеленый луг у Якутска. Для удобства жителей рядом с местом проведения крещенских омовений организовали автобусную остановку.

"Всех удивляет, что в минус 50 [градусов] и ниже люди окунаются в воду. Конечно, здесь в первую очередь надо смотреть за своим здоровьем. Это абсолютно добровольно, - сообщил журналистам Николаев после погружения в купель. - На моей памяти это мое второе окунание в крещенскую купель, когда температура за стенами палатки [составляет] минус 50 градусов".

Как сообщил журналистам начальник Главного управления МЧС России по Республике Саха (Якутия) Павел Гарин, в местах проведения купаний выставлены посты, обустроены пункты обогрева.

"Было организовано взаимодействие с якутской православной церковью, якутским казачьим обществом, также с муниципальными образованиями, правоохранительными органами, медицинскими организациями", - сказал он.

Структурные подразделения управления переведены на усиленный вариант несения службы. Также Якутская территориальная подсистема РСЧС приведена в режим повышенной готовности.

Политика,Айсен Николаев,МЧС России,
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