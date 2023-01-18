Глава Якутии окунулся в крещенскую купель в 50 градусов мороза

"Всех удивляет, что в минус 50 [градусов] и ниже люди окунаются в воду. Конечно, здесь в первую очередь надо смотреть за своим здоровьем. Это абсолютно добровольно, - сообщил журналистам Николаев после погружения в купель. - На моей памяти это мое второе окунание в крещенскую купель, когда температура за стенами палатки [составляет] минус 50 градусов".