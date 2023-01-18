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23 минуты назад

Кремль: Украина исключила возможность переговоров

Мария Иванова

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что украинские власти исключили для себя возможность переговоров. Об этом сообщает РИА Новости.

Так Песков прокомментировал заявление своего украинского коллеги Сергея Никифорова, заверившего, что Киев не отказывается от переговоров.

Никифоров ранее заявил, что переговоры должны основываться на «определенном количестве принципов», в том числе на уважении Устава ООН, уважении территориальной целостности и суверенитета Украины, принципе верховенства права и компенсации ущерба.

«Если переговоры будут базироваться на этих принципах, Украина, я думаю, рассмотрит возможность таких переговоров очень и очень серьезно», - сказал пресс-секретарь украинского президента.

Комментируя его слова, Песков напомнил о недавних решениях Украины.

«Но, судя по законодательству, Украина с правовой точки зрения исключает для себя возможность переговоров», - подчеркнул он.

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В октябре 2022 года Владимир Зеленский утвердил решение Совета нацбезопасности и обороны Украины, предусматривающее отказ от переговоров с президентом РФ.

Чуть позже Зеленский заявил (СМИ писали, что под давлением США), что Украина согласится на переговоры, если будет соблюдаться ее территориальная целостность, возмещены убытки и будут даны гарантии, что «это не повторится».

Затем Зеленский рассказал, что предложит провести публичные переговоры с Россией. Он подчеркнул, что Киев не хочет иметь с РФ «каких-либо отношений за кулисами». В Кремле в ответ заявили, что Украина «не хочет никаких переговоров».

Политика,Видео,Владимир Зеленский,Сергей Никифоров,Дмитрий Песков,ООН,
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