Небензя: Россия не будет мириться с формированием антихристианской диктатуры на Украине

«Россия не ставит и никогда не ставила перед собой целью уничтожение Украины как государства, однако мириться с тем, что у наших границ формируется человеконенавистническая, русофобская и антихристианская диктатура, мы не могли и не будем», — приводит РИА Новости слова Небензи на заседании организации.