Небензя: Россия не будет мириться с формированием антихристианской диктатуры на Украине

Россия не смирится с формированием на Украине антихристианской диктатуры, заявил постпред России при ООН Василий Небензя.
«Россия не ставит и никогда не ставила перед собой целью уничтожение Украины как государства, однако мириться с тем, что у наших границ формируется человеконенавистническая, русофобская и антихристианская диктатура, мы не могли и не будем», — приводит РИА Новости слова Небензи на заседании организации.
Он отметил, что тенденции формирования авторитаризма начались на Украине задолго до российской спецоперации.
Постпред добавил, что это несёт прямую угрозу миру и безопасности.
Ранее президент Украины Владимир Зеленский приостановил украинское гражданство 13 священников канонической Украинской православной церкви (УПЦ).