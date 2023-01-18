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1 час назад

Небензя: Россия не будет мириться с формированием антихристианской диктатуры на Украине

RT на русскомиещё 1

Россия не смирится с формированием на Украине антихристианской диктатуры, заявил постпред России при ООН Василий Небензя.

Небензя: Россия не будет мириться с формированием антихристианской диктатуры на Украине
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Россия не ставит и никогда не ставила перед собой целью уничтожение Украины как государства, однако мириться с тем, что у наших границ формируется человеконенавистническая, русофобская и антихристианская диктатура, мы не могли и не будем», — приводит РИА Новости слова Небензи на заседании организации.

Он отметил, что тенденции формирования авторитаризма начались на Украине задолго до российской спецоперации.

Постпред добавил, что это несёт прямую угрозу миру и безопасности.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский приостановил украинское гражданство 13 священников канонической Украинской православной церкви (УПЦ).

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