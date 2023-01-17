В Госдуме сообщили о военной подготовке Володина

Председатель Госдумы Вячеслав Володин во время учебы в университете прошел подготовку на военной кафедре, затем учился на курсах при военном институте, сегодня является полковником запаса. Об этом сообщается в Telegram-канале нижней палаты российского парламента.

Как отметили в Госдуме, сегодня в отношении депутатов звучат вопросы об их военно-учетной специальности и службы в Вооруженных силах (ВС) РФ.

Спикер палаты Володин учился в саратовском институте на факультете организации и технологии ремонта машин по специальности инженер-механик. Он проходил обучение на военной кафедре, а затем прошел военные сборы, принял присягу и получил офицерское звание «лейтенант».

Впоследствии он как офицер запаса проходил обучение на курсах при военном институте. Сегодня Володин является полковником запаса, заявили в Госдуме.