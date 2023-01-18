Захарова прокомментировала призыв фон дер Ляйен о Киеве

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова прокомментировала заявление главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен о том, что Киев должен получить любое оружие, которое может использовать.

"Глава Еврокомиссии фон дер Ляйен призвала дать Украине любое оружие, которое она может использовать. Ядерное, что ли?", - написала дипломат во вторник в своем Telegram-канале .

Ранее во вторник глава Еврокомиссии выразила надежду, что на встрече контактной группы по Украине на авиабазе Рамштайн в ФРГ 20 января будет сделан важный шаг вперед в поддержке Украины, и призвала дать Киеву любое оружие, которое он может использовать.