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37 минут назад

РФ выплатит в бюджет Совета Европы взнос только за 2,5 месяца

Елена Прошина

Россия выплатит взнос в бюджет Совета Европы только за период членства с 1 января по 15 марта 2022 года. Он составит около 5,7 миллионов евро. Соответствующий пункт содержится в законопроекте о прекращении действия в отношении РФ международных договоров СЕ.

РФ выплатит в бюджет Совета Европы взнос только за 2,5 месяца
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Отмечается, что за год Россия должна была сделать взнос в бюджет Совета Европы в размере 33,7 миллионов евро.

«В связи с прекращением членства России в СЕ было принято решение о выплате взносов 5,7 миллионов евро в его бюджеты — ровно за период с 1 января по 15 марта 2022 года», — говорится в тексте.

Ранее стало известно, что президент РФ Владимир Путин внес на рассмотрение в Госдуму законопроект о прекращении действия в отношении страны договоров Совета Европы.

Политика,Владимир Путин,Совет Европы,Госдума,
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