РФ выплатит в бюджет Совета Европы взнос только за 2,5 месяца

Россия выплатит взнос в бюджет Совета Европы только за период членства с 1 января по 15 марта 2022 года. Он составит около 5,7 миллионов евро. Соответствующий пункт содержится в законопроекте о прекращении действия в отношении РФ международных договоров СЕ.