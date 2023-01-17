РФ выплатит в бюджет Совета Европы взнос только за 2,5 месяца

Россия выплатит взнос в бюджет Совета Европы только за период членства с 1 января по 15 марта 2022 года. Он составит около 5,7 миллионов евро. Соответствующий пункт содержится в законопроекте о прекращении действия в отношении РФ международных договоров СЕ.
Отмечается, что за год Россия должна была сделать взнос в бюджет Совета Европы в размере 33,7 миллионов евро.
«В связи с прекращением членства России в СЕ было принято решение о выплате взносов 5,7 миллионов евро в его бюджеты — ровно за период с 1 января по 15 марта 2022 года», — говорится в тексте.
Ранее стало известно, что президент РФ Владимир Путин внес на рассмотрение в Госдуму законопроект о прекращении действия в отношении страны договоров Совета Европы.