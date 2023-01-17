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28 минут назад

В СПЧ сообщили, что здоровью Навального в исправительной колонии ничего не угрожает

ТАССиещё 1

Здоровью Алексея Навального, который содержится в исправительной колонии строгого режима, ничего не угрожает. Об этом заявил во вторник журналистам член Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека Алексей Мельников, посетивший Навального.

СПЧ: здоровью Навального в колонии ничего не угрожает
Фото: ТАССТАСС

"Нам удалось посетить Навального, мы проговорили с ним более двух часов. Могу заявить, что в настоящий момент его здоровью ничего не угрожает. Ранее у Навального были признаки простудного заболевания, но лечение ему оказывалось", - сказал правозащитник.

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