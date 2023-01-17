СПЧ: здоровью Навального в колонии ничего не угрожает

"Нам удалось посетить Навального, мы проговорили с ним более двух часов. Могу заявить, что в настоящий момент его здоровью ничего не угрожает. Ранее у Навального были признаки простудного заболевания, но лечение ему оказывалось", - сказал правозащитник.