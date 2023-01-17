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41 минуту назад

Назван срок принятия законопроекта о выходе России из договоров СЕ

Lenta.ru

Госдума приоритетно рассмотрит законопроект о прекращении действия договоров Совета Европы для России. Он может быть принят до середины февраля. Срок принятия назвал глава комитета Госдумы РФ по международным делам Леонид Слуцкий, передает ТАСС.

Назван срок принятия законопроекта о выходе РФ из договоров СЕ
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Ранее кабинет министров России предложил российскому президенту Владимиру Путину прекратить действие международных договоров СЕ в отношении Москвы.

Позднее, 17 января, президент внес в Госдуму законопроект, согласно которому международные договоры СЕ в отношении России прекратят свое действие. На данный момент законопроект зарегистрирован и направлен председателю Государственной Думы Вячеславу Володину.

Политика,Вячеслав Володин,Владимир Путин,Комитет госдумы по международным делам,Совет Европы,Госдума,
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