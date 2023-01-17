Гросси призвал РФ и Украину ускорить создание зоны безопасности на ЗАЭС

Генеральный директор Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси призвал российскую и украинскую стороны ускорить создание защитной зоны на Запорожской атомной электростанции. Его слова приводит пресс-служба международной организации.
«Запорожская АЭС, расположенная на передовой, как никогда нуждается в защитной зоне», — подчеркнул Гроссии, добавляя, что «она будет согласована и реализована в ближайшее время, хотя я, естественно, предпочел бы ускорить выполнение плана».
Глава международной организации пояснил, что намерен «добиться существенного прогресса» в ходе встреч с украинскими властями на этой неделе, а также «будет продвигать свои параллельные консультации с Российской Федерацией». Он также сообщил, что ситуация с безопасностью на АЭС остается «нестабильной».
Накануне советник генерального директора концерна «Росэнергоатом» Ренат Карчаа заявил, что Вооруженные силы Украины с начала 2023 года не обстреливали Запорожскую атомную электростанцию.