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58 минут назад

Глава МАГАТЭ Гросси призвал Россию и Украину ускорить создание зоны безопасности на ЗАЭС

Газета.Ru

Генеральный директор Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси призвал российскую и украинскую стороны ускорить создание защитной зоны на Запорожской атомной электростанции. Его слова приводит пресс-служба международной организации.

Гросси призвал РФ и Украину ускорить создание зоны безопасности на ЗАЭС
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

«Запорожская АЭС, расположенная на передовой, как никогда нуждается в защитной зоне», — подчеркнул Гроссии, добавляя, что «она будет согласована и реализована в ближайшее время, хотя я, естественно, предпочел бы ускорить выполнение плана».

Глава международной организации пояснил, что намерен «добиться существенного прогресса» в ходе встреч с украинскими властями на этой неделе, а также «будет продвигать свои параллельные консультации с Российской Федерацией». Он также сообщил, что ситуация с безопасностью на АЭС остается «нестабильной».

Накануне советник генерального директора концерна «Росэнергоатом» Ренат Карчаа заявил, что Вооруженные силы Украины с начала 2023 года не обстреливали Запорожскую атомную электростанцию.

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