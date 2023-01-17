Лавров заявил о необходимости разблокировать Лачинский коридор

Министр иностранных дел России Сергей Лавров провел телефонные переговоры с азербайджанским коллегой Джейхуном Байрамовым. Об этом сообщает пресс-служба МИД РФ.

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В пресс-службе уточнили, что министры обсудили ряд актуальных вопросов двусторонней и региональной повестки дня.

Кроме того, «с российской стороны подчеркнута необходимость скорейшего полного разблокирования движения по Лачинскому коридору». Лавров, как сообщается, заявил о важности «взаимоприемлемых» решений по вопросам зербайджано-армянской нормализации на основе договоренностей лидеров России, Азербайджана и Армении.

Ранее днем советник госминистра непризнанной Нагорно-Карабахской республики Месроп Аракелян сообщил о прекращении подачи газа в регион.