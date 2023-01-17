Глава Еврокомиссии анонсировала десятый пакет антироссийских санкций

Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен объявила о намерении Евросоюза ввести десятый пакет санкций против России. Об этом сообщает телеканал CNN.
«Фон дер Ляйен также подтвердила, что будет десятый раунд санкций против России», – сообщает источник.
Согласно словам Фон дер Ляйен, новый пакет санкций во многом будет сосредоточен на исправлении лазеек в уже принятых мерах. Она также добавила, что этот пакет ограничений должен будет покончить с обходом санкций Евросоюза, а также предусмотреть соответствующие последствия.
Ранее стало известно, что в 10-й пакет санкций против России хотят включить ядерный сектор.