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22 минуты назад

Глава Еврокомиссии анонсировала десятый пакет антироссийских санкций

Елена Прошина

Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен объявила о намерении Евросоюза ввести десятый пакет санкций против России. Об этом сообщает телеканал CNN.

Глава Еврокомиссии анонсировала десятый пакет антироссийских санкций
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

«Фон дер Ляйен также подтвердила, что будет десятый раунд санкций против России», – сообщает источник.

Согласно словам Фон дер Ляйен, новый пакет санкций во многом будет сосредоточен на исправлении лазеек в уже принятых мерах. Она также добавила, что этот пакет ограничений должен будет покончить с обходом санкций Евросоюза, а также предусмотреть соответствующие последствия.

Ранее стало известно, что в 10-й пакет санкций против России хотят включить ядерный сектор.

Политика,Еврокомиссия,ЕС,
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