Глава Еврокомиссии анонсировала десятый пакет антироссийских санкций

Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен объявила о намерении Евросоюза ввести десятый пакет санкций против России . Об этом сообщает телеканал CNN .

«Фон дер Ляйен также подтвердила, что будет десятый раунд санкций против России», – сообщает источник.

Согласно словам Фон дер Ляйен, новый пакет санкций во многом будет сосредоточен на исправлении лазеек в уже принятых мерах. Она также добавила, что этот пакет ограничений должен будет покончить с обходом санкций Евросоюза, а также предусмотреть соответствующие последствия.