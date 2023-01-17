Путин внес в Госдуму проект о прекращении действия договоров Совета Европы

Президент России Владимир Путин внес на рассмотрение Государственной думы законопроект о прекращении действия в отношении РФ договоров Совета Европы . Информация размещена в думской электронной базе.

Уточняется, что информация была внесена во вторник, 17 января. Проект зарегистрирован и направлен спикеру Госдумы Вячеславу Володину .

Кроме того, с 16 сентября 2022 года Россия вышла из Европейской конвенции о защите прав человека. После выхода страны из конвенции Европейский суд по правам человека заявил, что приостановил рассмотрение всех жалоб против РФ.