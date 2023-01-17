В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+5° в 
USD 68.66EUR 74.26
Войти в почту
42 минуты назад

Путин внес в Госдуму проект о прекращении действия договоров Совета Европы

Илья Родин

Президент России Владимир Путин внес на рассмотрение Государственной думы законопроект о прекращении действия в отношении РФ договоров Совета Европы. Информация размещена в думской электронной базе.

Путин внес в Госдуму проект о прекращении действия договоров Совета Европы
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Уточняется, что информация была внесена во вторник, 17 января. Проект зарегистрирован и направлен спикеру Госдумы Вячеславу Володину.

В европейской стране призвали США и Евросоюз выгнать российских послов

Напомним, что ранее правительство России предложило главе государства прекратить действие международных договоров Совета Европы в отношении Москвы.

Кроме того, с 16 сентября 2022 года Россия вышла из Европейской конвенции о защите прав человека. После выхода страны из конвенции Европейский суд по правам человека заявил, что приостановил рассмотрение всех жалоб против РФ.

Политика,Вячеслав Володин,Владимир Путин,ЕСПЧ,Совет Европы,Госдума,Правительство РФ,ЕС,
44
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыНовый год 2023ПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВНовый год 2023СериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусНовый год 2023Болезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители