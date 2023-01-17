На карту России в Госдуме нанесли границы с новыми регионами

"На размещенную в Государственной думе карту России нанесли новые границы РФ, включающие в себя четыре новых субъекта - ДНР, ЛНР, Херсонскую и Запорожскую области. Интересный факт: из новой карты следует, что все новые регионы включены в состав РФ в административных границах - со столицей Запорожской области в городе Запорожье", - написал парламентарий.