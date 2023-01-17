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58 минут назад

На карту России в Госдуме нанесли границы с новыми регионами

ТАССиещё 1

Новые границы, включающие Донецкую и Луганскую Народные республики, Запорожскую и Херсонскую области, нанесли на большую карту России, размещенную на первом этаже здания Госдумы. Об этом сообщил в своем Telegram-канале во вторник депутат Думы Денис Парфенов.

На карту России в Госдуме нанесли границы с новыми регионами
Фото: РИА НовостиРИА Новости

"На размещенную в Государственной думе карту России нанесли новые границы РФ, включающие в себя четыре новых субъекта - ДНР, ЛНР, Херсонскую и Запорожскую области. Интересный факт: из новой карты следует, что все новые регионы включены в состав РФ в административных границах - со столицей Запорожской области в городе Запорожье", - написал парламентарий.

Осенью 2022 года президент России Владимир Путин подписал четыре федеральных конституционных закона о принятии Донецкой и Луганской Народных республик, а также Запорожской и Херсонской областей в состав России.

Политика,Денис Парфенов,Владимир Путин,Госдума,
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