На карту России в Госдуме нанесли границы с новыми регионами

Новые границы, включающие Донецкую и Луганскую Народные республики, Запорожскую и Херсонскую области, нанесли на большую карту России, размещенную на первом этаже здания Госдумы. Об этом сообщил в своем Telegram-канале во вторник депутат Думы Денис Парфенов.
"На размещенную в Государственной думе карту России нанесли новые границы РФ, включающие в себя четыре новых субъекта - ДНР, ЛНР, Херсонскую и Запорожскую области. Интересный факт: из новой карты следует, что все новые регионы включены в состав РФ в административных границах - со столицей Запорожской области в городе Запорожье", - написал парламентарий.
Осенью 2022 года президент России Владимир Путин подписал четыре федеральных конституционных закона о принятии Донецкой и Луганской Народных республик, а также Запорожской и Херсонской областей в состав России.