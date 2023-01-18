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19 минут назад

Небензя заявил о планах Киева ликвидировать УПЦ

Lenta.ruиещё 1

Постпред России при ООН Василий Небензя заявил об осведомленности Москвы о подготовке Киевом инициатив по ликвидации канонической Украинской православной церкви (УПЦ). Соответсвующее заявление он сделал на заседании Совета безопасности ООН.

Небензя заявил о планах Киева ликвидировать УПЦ
Фото: РИА НовостиРИА Новости

По его словам, сами священники так называемой Православной церкви Украины на своих богослужениях, напоминающих политагитацию, не стесняются ненавистнической риторики, говоря об «освобождении святынь из русского плена».

Небензя добавил, что в России помнят о последствиях таких призывов к «очищению».

В ООН уже выразили обеспокоенность свободой вероисповедания на Украине. По словам помощницы генсека всемирной организации Илзе Брандс Керис, новые законопроекты могут подрывать право на свободу религии и вероисповедания.

«Мы обеспокоены, что два проекта — 8221 и 8262 — могут подрывать право на свободу религии или вероисповедания», — заявила она.

Ранее стало известно, что по запросу Небензи 17 января состоялось заседание СБ ООН о ситуации с УПЦ на Украине — о происходящих в храмах обысках и уголовных делах в отношении священнослужителей.

Политика,Василий Небензя,Совбез ООН,ООН,
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