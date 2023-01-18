Небензя заявил о планах Киева ликвидировать УПЦ

Постпред России при ООН Василий Небензя заявил об осведомленности Москвы о подготовке Киевом инициатив по ликвидации канонической Украинской православной церкви (УПЦ). Соответсвующее заявление он сделал на заседании Совета безопасности ООН.

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По его словам, сами священники так называемой Православной церкви Украины на своих богослужениях, напоминающих политагитацию, не стесняются ненавистнической риторики, говоря об «освобождении святынь из русского плена».

Небензя добавил, что в России помнят о последствиях таких призывов к «очищению».

В ООН уже выразили обеспокоенность свободой вероисповедания на Украине. По словам помощницы генсека всемирной организации Илзе Брандс Керис, новые законопроекты могут подрывать право на свободу религии и вероисповедания.

«Мы обеспокоены, что два проекта — 8221 и 8262 — могут подрывать право на свободу религии или вероисповедания», — заявила она.