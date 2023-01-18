В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+9° в 
USD 68.66EUR 74.26
Войти в почту
16 минут назад

Новым мэром Белгорода стал бывший мэр Симферополя

Lenta.ruиещё 2

Депутаты избрали на должность мэра Белгорода Валентина Демидова, который ранее занимал пост исполняющего обязанности главы города. Об этом сообщается на сайте администрации Белгорода.

Новым мэром Белгорода стал бывший мэр Симферополя
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Там уточняется, что в ходе тайного голосования за Демидова, который ранее также был мэром Симферополя, проголосовали 33 депутата из 36, два бюллетеня были признаны недействительными. Помимо Демидова, на пост мэра претендовали Евгений Сошенко, который набрал один голос, и Владимир Бывшев — за него не проголосовал никто.

Экс-мэр Белгорода Антон Иванов подал в отставку 31 октября. Как уточнил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков, чиновник подал заявление об уходе в связи с переходом на другую работу. Тогда же глава региона сообщил о назначении исполняющим обязанности мэра первого заместителя главы администрации Валентина Демидова.

Впоследствии ушедший в отставку Иванов подтвердил слова Гладкова о переходе на новое место работы. Комментируя свой уход с поста он заявил, что «город в надежных руках», и выразил слова благодарности всему коллективу за работу.

Демидов, назначенный на пост мэра, начинал свою политическую карьеру на Украине. В 2005 году он стал членом украинской Партии регионов Виктора Януковича. С 2007 года политик возглавлял Армянск, а после вхождения Крыма в состав России занимал посты министра экономического развития региона и мэра Симферополя.

Политика,Вячеслав Гладков,Антон Иванов,Виктор Янукович,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыНовый год 2023ПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВНовый год 2023СериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусНовый год 2023Болезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители