Новым мэром Белгорода стал бывший мэр Симферополя

Депутаты избрали на должность мэра Белгорода Валентина Демидова, который ранее занимал пост исполняющего обязанности главы города. Об этом сообщается на сайте администрации Белгорода.

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Там уточняется, что в ходе тайного голосования за Демидова, который ранее также был мэром Симферополя, проголосовали 33 депутата из 36, два бюллетеня были признаны недействительными. Помимо Демидова, на пост мэра претендовали Евгений Сошенко, который набрал один голос, и Владимир Бывшев — за него не проголосовал никто.

Экс-мэр Белгорода Антон Иванов подал в отставку 31 октября. Как уточнил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков, чиновник подал заявление об уходе в связи с переходом на другую работу. Тогда же глава региона сообщил о назначении исполняющим обязанности мэра первого заместителя главы администрации Валентина Демидова.

Впоследствии ушедший в отставку Иванов подтвердил слова Гладкова о переходе на новое место работы. Комментируя свой уход с поста он заявил, что «город в надежных руках», и выразил слова благодарности всему коллективу за работу.