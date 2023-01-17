Захарова отреагировала на задержание Греты Тунберг

Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала задержание шведской экоактивистки Греты Тунберг в Германии. Об этом Захарова написала в своём Telegram-канале.

Тунберг была задержана во время протеста против разработки новой шахты рядом с заброшенным поселением Лютцерат. Экоактивистка отказалась покидать заброшенное поселение, которое готовили под снос для расширения угольного разреза, за что и была задержана.