Захарова отреагировала на задержание Греты Тунберг

Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала задержание шведской экоактивистки Греты Тунберг в Германии. Об этом Захарова написала в своём Telegram-канале.
Тунберг была задержана во время протеста против разработки новой шахты рядом с заброшенным поселением Лютцерат. Экоактивистка отказалась покидать заброшенное поселение, которое готовили под снос для расширения угольного разреза, за что и была задержана.
«Грету Тунберг задержали в ФРГ во время протестов экоактивистов. Когда власти ЕС введут санкции в отношении конкретных полицейских и руководства МВД Германии?», – отреагировала на ситуацию Захарова.
Ранее Захарова раскритиковала политику ОБСЕ, назвав её «дипломатией политических трупов».