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40 минут назад

Захарова отреагировала на задержание Греты Тунберг

Елена Прошина

Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала задержание шведской экоактивистки Греты Тунберг в Германии. Об этом Захарова написала в своём Telegram-канале.

Захарова отреагировала на задержание Греты Тунберг
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Тунберг была задержана во время протеста против разработки новой шахты рядом с заброшенным поселением Лютцерат. Экоактивистка отказалась покидать заброшенное поселение, которое готовили под снос для расширения угольного разреза, за что и была задержана.

«Грету Тунберг задержали в ФРГ во время протестов экоактивистов. Когда власти ЕС введут санкции в отношении конкретных полицейских и руководства МВД Германии?», – отреагировала на ситуацию Захарова.

Ранее Захарова раскритиковала политику ОБСЕ, назвав её «дипломатией политических трупов».

Политика,Грета Тунберг,Мария Захарова,МИД России,ЕС,ОБСЕ,
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