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14 минут назад

Президент Польши Дуда заявил, что Варшава говорит "нет" русскому миру

Газета.Ruиещё 1

Президент Польши Анджей Дуда заявил, что Варшава говорит «нет» русскому миру. Об этом сообщает РИА Новости.

Дуда: Варшава говорит "нет" русскому миру
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

По его словам, Польша была разделена 123 года, ее часть находилась по царской властью, и в республики понимают, что происходит.

«Вот поэтому мы и защищаемся. Если кто-то говорит «русский мир», мы говорим однозначно «Нет!» Что угодно, но только не Россия, только не российская сфера влияния», — заявил Дуда.

Ранее президент Польши заявил, что давление партнеров по Североатлантическому альянсу и со стороны общественности может вынудить власти ФРГ согласиться на передачу Украине танков Leopard.

В Польше предполагают, что вскоре Германия даст разрешение на отправку Украине танков Leopard. Республика намерена передать Киеву до 14 таких машин.

24 февраля президент России Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении военной спецоперации по защите Донбасса в ответ на просьбу о помощи от глав ЛНР и ДНР.

Решение о проведении операции стало причиной новых санкций против России со стороны США и их союзников.

Политика,Анджей Дуда,Владимир Путин,НАТО,
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