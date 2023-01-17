Дуда: Варшава говорит "нет" русскому миру

Президент Польши Анджей Дуда заявил, что Варшава говорит «нет» русскому миру. Об этом сообщает РИА Новости.

По его словам, Польша была разделена 123 года, ее часть находилась по царской властью, и в республики понимают, что происходит.

«Вот поэтому мы и защищаемся. Если кто-то говорит «русский мир», мы говорим однозначно «Нет!» Что угодно, но только не Россия, только не российская сфера влияния», — заявил Дуда.

Ранее президент Польши заявил, что давление партнеров по Североатлантическому альянсу и со стороны общественности может вынудить власти ФРГ согласиться на передачу Украине танков Leopard.

В Польше предполагают, что вскоре Германия даст разрешение на отправку Украине танков Leopard. Республика намерена передать Киеву до 14 таких машин.

24 февраля президент России Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении военной спецоперации по защите Донбасса в ответ на просьбу о помощи от глав ЛНР и ДНР.