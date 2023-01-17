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53 минуты назад

Россия расширила стоп-лист европейских чиновников

Елена Прошина

В ответ на девятый пакет антироссийских санкций Евросоюза Москва расширила стоп-лист европейских чиновников, которым запрещен въезд в РФ. Об этом сообщило МИД страны.

Россия расширила стоп-лист европейских чиновников
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«В ответ на недружественные действия российской стороной расширен список представителей евроинститутов и стран-членов Евросоюза, которым в соответствии с Федеральным законом "О порядке выезда и въезда в Российскую Федерацию" от 15 августа 1996 года № 114-ФЗ запрещен въезд на территорию нашего государства», — говорится в сообщении.

В МИД уточнили, что в список вошли «руководители силовых ведомств стран Евросоюза, задействованных в подготовке ВСУ в рамках миссии ЕС по оказанию военной помощи Украине, государственных и коммерческих структур, производящих и поставляющих вооружения и военную технику киевскому режиму, и европейских гражданах, замеченных в систематической публичной антироссийской риторике». Кроме того ограничения затронули отдельных депутатов Европарламента.

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