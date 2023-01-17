Косачев рассказал, с чем связана отставка министра обороны Германии

Константин Косачев отметил, что ротация в правительствах европейских стран, которая, по его словам, «становится довольно регулярной», отражает ошибочную кадровую политику этих стран.

«Речь идет о том, что людей назначают исходя из неких политических деклараций, а не из их профпригодности. Известно, что Шольц заявлял: как минимум половину мест в его кабмине займут женщины. И ему надо было их назначить, что было и сделано», — пояснил сенатор.

При этом, как отметил Косачев, на посту главы немецкого минобороны и раньше находилась женщина, а появление на нем мужчины «говорит лишь о том, что в стране не смогли найти еще одну женщину, все остальные кандидатки были совсем далеки от критериев, которые требуются для такой работы».