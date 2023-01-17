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21 минуту назад

Косачев рассказал, с чем связана отставка министра обороны Германии

Парламентская газета

Ротация в руководстве стран Европы становится регулярной и отражает ошибочную кадровую политику в ЕС. Об этом «Парламентской газете» заявил заместитель председателя Совета Федерации Константин Косачев.

Косачев рассказал, с чем связана отставка министра обороны Германии
Фото: Парламентская газетаПарламентская газета

По сообщениям западных СМИ, новым министром обороны Германии вместо подавшей 16 января в отставку Кристины Ламбрехт станет глава МВД федеральной земли Нижняя Саксония Борис Писториус.

Константин Косачев отметил, что ротация в правительствах европейских стран, которая, по его словам, «становится довольно регулярной», отражает ошибочную кадровую политику этих стран.

«Речь идет о том, что людей назначают исходя из неких политических деклараций, а не из их профпригодности. Известно, что Шольц заявлял: как минимум половину мест в его кабмине займут женщины. И ему надо было их назначить, что было и сделано», — пояснил сенатор.

При этом, как отметил Косачев, на посту главы немецкого минобороны и раньше находилась женщина, а появление на нем мужчины «говорит лишь о том, что в стране не смогли найти еще одну женщину, все остальные кандидатки были совсем далеки от критериев, которые требуются для такой работы».

«Судя по публикациям в прессе Германии, за которыми слежу, уход госпожи Ламбрехт связан не только с тем, как она себя вела в контексте украинского кризиса. Есть большой негативный общественный резонанс от ее заявлений и действий — вплоть до того, что она катала на армейском вертолете своего сына. Она стала токсичной для Шольца, поэтому произошла ротация», — считает Константин Косачев.

Политика,Кристина Ламбрехт,Константин Косачев,Совет Федерации,ЕС,
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