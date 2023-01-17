УПЦ обратилась с просьбой к российским властям

Каноническая Украинская православная церковь (УПЦ) обратилась с призывом к российским властям и РПЦ не выступать от ее имени на международных площадках, в том числе и в ООН. Об этом со ссылкой на заявление отдела внешних церковных связей УПЦ пишет РИА Новости.

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Киев активизировал действия, направленные против УПЦ, с ноября 2022 года. Украинские спецслужбы проводят обыски в храмах и епархиях по всей стране. Нескольким иерархам предъявлены обвинения в «госизмене и подрывной деятельности. По инициативе российской стороны Совет Безопасности ООН 17 января намерен обсудить сложившуюся ситуацию.

В свою очередь Украинская православная церковь в своем заявлении, сделанном в связи с проведением заседания СБ ООН, отметила, что «не обращалась ни к одному государству с просьбой о содействии в защите своих прав».

«Также мы не уполномочили никого из РПЦ МП выступать от нашего имени в ООН. Обеспокоены тем, что вопросы об Украинской православной церкви поднимают структуры, не имеющие к нам никакого отношения. Призываем власти России не говорить от имени нашей Церкви на международных площадках и не использовать религиозный фактор в своих политических целях», - отметили в УПЦ.

При этом в религиозной структуре призвали украинские власти «проводить взвешенную религиозную политику внутри страны».