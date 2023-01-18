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11 минут назад

Путин прибыл к монументу на Невском пятачке в день 80-летия прорыва блокады Ленинграда

Газета.Ruиещё 1

Президент России Владимир Путин 18 января в честь 80-летия прорыва блокады Ленинграда прибыл к памятнику "Рубежный камень" на Невском пятачке в Кировском районе Ленинградской области и оставил там цветы. Об этом сообщает РИА Новости.

Условное название "Невский пятачок" получил плацдарм на левом (восточном) берегу Невы напротив поселка Невская Дубровка, который стал символом стойкости и мужества Красной армии в битве за Ленинград.

18 января 1943 года части Ленинградского фронта соединились с частями Волховского фронта. В тот же день Красная Армия полностью вернула под свой контроль Шлиссельбург и все южное побережье Ладожского озера.

В честь этого события 18 января 2023 года на Ростральных колоннах зажгут факелы, к Монументу героическим защитникам Ленинграда возложат цветы, а также из пушки с Нарышкина бастиона Петропавловской крепости будет произведен выстрел. Памятные мероприятия также пройдут в музее-заповеднике "Прорыв блокады Ленинграда" и в Государственном мемориальном музее обороны и блокады.

Ранее стало известно, что в этот день Путин в том числе пообщается с ветеранами Великой отечественной войны и блокадниками в Государственном мемориальном музее обороны и блокады Ленинграда.

Политика,Видео,Владимир Путин,
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