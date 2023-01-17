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6 минут назад

На сайте саммита G20 среди участников разместили портрет Путина

Елена Прошина

Портрет президента России Владимира Путина появился на странице участников Делийского саммита G20, который состоится 9-10 сентября в Нью-Дели. Об этом пишет РИА Новости.

На сайте саммита G20 среди участников разместили портрет Путина
Фото: РИА НовостиРИА Новости

На странице также размещены фотографии всех остальных лидеров «большой двадцатки», главы Еврокомиссии Урсулы фон Дер Ляйен, а также специально приглашенных Индией лидеров других стран – президентов Египта, Нигерии, ОАЭ, премьеров Бангладеш, Маврикия, Нидерландов, Сингапура и Испании, а также главы султаната Оман.

Ранее шерпа Индии в G20 Амитабх Кант заявил, что Россия играет ключевую роль в «большой двадцатке». Он также подчеркнул, что Индию и Россию объединяют «очень тесные связи».

Представитель ДИД Индии Ариндам Багчи также ранее заявлял, что страна намерена работать с Россией в рамках своего председательства в G20.

Скриншот

Напомним, Индия будет председательствовать в этом году в G20. В рамках мероприятий объединения Нью-Дели намерен провести более 200 встреч в 55 различных местах по всей стране, чтобы продемонстрировать ее культурное наследие. Сам саммит пройдет 9-10 сентября в индийской столице.

Ранее сообщалось, что встреча министров иностранных дел Группы двадцати состоится 1-2 марта в Нью-Дели.

Политика,Владимир Путин,Еврокомиссия,
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