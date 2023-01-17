Увеличение войск, слухи о мобилизации: основные заявления Пескова

Увеличение численности военнослужащих российской армии до 1,5 миллиона человек, раздувание темы новой волны мобилизации в России, рекомендации по отдыху для чиновников. Эти и другие темы пресс-конференции пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова в материале «Рамблера».

Фото: РИА Новости РИА Новости

Сегодня глава Минобороны России Сергей Шойгу анонсировал масштабные изменения в российской армии в период с 2023 по 2026 год, в частности, увеличение численности до 1,5 миллиона человек. Кроме того, по словам главы российского военного ведомства, будут развернуты новые подразделения и переформатированы некоторые уже существующие.

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В Кремле объяснили увеличение численности российской армии

Официальный представитель Кремля отметил, что предстоящие реформы в армии связаны «с той войной, которую ведут страны коллективного Запада», пишет РИА Новости.

«Проксивойна, которая включает в себя и элементы косвенного участия в боевых действиях, и элементы экономической войны, финансовой войны, правовой войны, выхода за рамки правового поля и так далее. Вот с этим связаны такие меры. Безопасность нашей страны должна быть, безусловно, обеспечена, и в данном случае министерство обороны выполняет свою роль», - пояснил Дмитрий Песков.

Песков опроверг слухи о новой волне мобилизации

При этом пресс-секретарь главы государства обратил внимание на то, что тема второй волны мобилизации в России искусственно раздувается из-за рубежа и призвал ориентироваться на заявления, сделанные президентом Владимиром Путиным, пишет ТАСС.

«Да, [эту тему] искусственно будируют и из-за рубежа, и внутри страны. Я предлагаю вам все-таки вспоминать все время соответствующие заявления, которые делал президент Путин на этот счет», - заметил официальный представитель Кремля.

Также Дмитрий Песков не стал комментировать появившиеся в СМИ сообщения о том, что глава государства якобы поставил новому командующему Объединенной группировкой войск Валерию Герасимову задачу до марта 2023 года освободить Донбасс.

«Нет, не мог бы (прокомментировать), и не имею ни малейшего желания», - заявил он.

Частичная мобилизация проходила в России с 21 сентября 2022 года. Всего в армию планировали призвать 300 тысяч человек. 31 октября президент Владимир Путин объявил о ее завершении. Министр обороны Сергей Шойгу, открывая первое заседание парламентской координационной группы по вопросам специальной военной операции в конце декабря, признал, что при проведении частичной мобилизации в России были проблемы, однако они не замалчивались и оперативно решались.

Отдых чиновников за границей назван вопросом этики

Сегодня в ходе пресс-конференции пресс-секретарь главы государства также затронул вопрос запрета на отдых российских чиновников за границей, подчеркнув, что никаких аппаратных ограничений нет.

«Нет, в данном случае здесь никаких, скажем так, аппаратных ограничений нет, это, скорее, этический вопрос, здесь каждый сам принимает решение. Разумеется, руководители в рамках вверенного коллектива могут с такими рекомендациями выступать, это совершенно нормально, тем более в нынешней ситуации», - пояснил Дмитрий Песков.

Ранее интернет-пользователи подвергли резкой критике курского депутата Максима Васильева за поздравление с праздниками, направленное из Мексики, и депутата Вологодской областной думы Дениса Долженко - за фотографии с отдыха в Дубае. Сегодня стало известно, что региональным чиновникам после серии громких скандалов настоятельно рекомендовали не выезжать на отдых на заграничные курорты.

В Кремле оценили необходимость встреч глав спецслужб России и США

«Исключить ее [встречу Нарышкина и Бернса], действительно, нельзя и, разумеется, в таком диалоге есть польза. Но о точных датах мне неизвестно», - пояснил он.

При этом официальный представитель Кремля переадресовал к спецслужбам вопрос о том, действительно ли они обсуждают ситуацию на Украине с европейскими коллегами.