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19 минут назад

Экс-глава Сухопутных войск ответил Кадырову на слова о «генерале бла-бла-бла»

Lenta.ruиещё 3

Генерал Владимир Болдырев, который ранее возглавлял Сухопутные войска, ответил на слова глава Чечни Рамзана Кадырова, назвавшего его «генералом бла-бла-бла». Его цитирует РБК.

Экс-глава Сухопутных войск ответил Кадырову на слова о генерале бла-бла-бла
Фото: ТАССТАСС

Ранее Кадыров в интервью министру Чечни по национальной политике, внешним связям, печати и информации Ахмеду Дудаеву заявил, что Болдырев был понижен в должности и переведен в Северо-Кавказский военный округ, потому что не справился со своими обязанностями.

«Меня никто никуда не понижал. Я стал после командовать Северо-Кавказским округом, переведен был на равнозначную должность и командовал Приволжско-Уральским округом. Вот все, что я могу по этому поводу сказать. Почему-то он не вспомнил 2008 год и принуждение Грузии к миру, вот этот момент он почему-то упустил совсем», — отреагировал на критику Кадырова экс-глава Сухопутных войск.

Помимо этого, он отметил, что Кадыров не имел права критиковать генерал-полковника Александра Лапина, который до конца октября 2022 года командовал группировкой российских войск «Центр» в ходе специальной военной операции. В январе его назначили начальником Главного штаба Сухопутных войск Вооруженных сил России.

По мнению Болдырева, критиковать Лапина могут только министр обороны России Сергей Шойгу и президент Владимир Путин. Критика со стороны других лиц — «просто пустые слова или подковерная возня, которая, может быть, поощряется откуда-то со стороны», считает Болдырев.

Кадыров объяснил, в чем сила России

Лапин неоднократно подвергался критике со стороны главы Чечни Рамзана Кадырова и основателя частной военной компании (ЧВК) «Вагнер» Евгения Пригожина. 1 октября Кадыров обвинил генерала в выводе войск из Красного Лимана. По словам Кадырова, Лапин, назначенный руководить обороной краснолиманского направления, выставил на рубежах мобилизованных из Луганской народной республики (ЛНР).

Политика,Ахмед Дудаев,Владимир Болдырев,Евгений Пригожин,Александр Лапин,Сергей Шойгу,Рамзан Кадыров,Владимир Путин,
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