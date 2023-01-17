Экс-глава Сухопутных войск ответил Кадырову на слова о «генерале бла-бла-бла»

«Меня никто никуда не понижал. Я стал после командовать Северо-Кавказским округом, переведен был на равнозначную должность и командовал Приволжско-Уральским округом. Вот все, что я могу по этому поводу сказать. Почему-то он не вспомнил 2008 год и принуждение Грузии к миру, вот этот момент он почему-то упустил совсем», — отреагировал на критику Кадырова экс-глава Сухопутных войск.