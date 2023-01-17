Медведев назвал позором, что в Давосе обсуждают поставки танков Украине

Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев считает позорным тот факт, что на Всемирном экономическом форуме в Давосе обсуждаются поставки танков Украине.
"Какое же позорище, если не сказать грубее. На давосском форуме обсуждают… поставку танков на Украину", - написал Медведев во вторник в своем Telegram-канале. "Раньше в Давосе другое обсуждали. Типа экономику и все такое", - отметил он.
По мнению зампреда Совбеза, "хорошо, что там [на форуме в Давосе] сегодня нет ни российского, ни китайского бизнеса".
Медведев связал идею Польши о "танковой коалиции" с надеждами Варшавы на раздел Украины. Он обратил внимание на слова президента Польши Анджея Дуды на Всемирном экономическом форуме о сборе коалиции западных стран для поставки бронетанковой техники Киеву.
"Надеются, наверное, что "танковая коалиция" приблизит долгожданный для пшеков раздел Украины на части", - предположил он.
"Но тогда не коалицию надо создавать, а составить бумагу коллективную. Про капитуляцию прогнившего киевского режима в целях сохранения людей. И про будущую конфигурацию того, что останется от Незалежной", - посоветовал заместитель председателя Совбеза РФ.