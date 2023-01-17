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48 минут назад

Медведев назвал позором, что в Давосе обсуждают не экономику, а поставки танков Украине

ТАССиещё 4

Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев считает позорным тот факт, что на Всемирном экономическом форуме в Давосе обсуждаются поставки танков Украине.

Медведев назвал позором, что в Давосе обсуждают поставки танков Украине
Фото: ТАССТАСС

"Какое же позорище, если не сказать грубее. На давосском форуме обсуждают… поставку танков на Украину", - написал Медведев во вторник в своем Telegram-канале. "Раньше в Давосе другое обсуждали. Типа экономику и все такое", - отметил он.

По мнению зампреда Совбеза, "хорошо, что там [на форуме в Давосе] сегодня нет ни российского, ни китайского бизнеса".

Медведев связал идею Польши о "танковой коалиции" с надеждами Варшавы на раздел Украины. Он обратил внимание на слова президента Польши Анджея Дуды на Всемирном экономическом форуме о сборе коалиции западных стран для поставки бронетанковой техники Киеву.

"Надеются, наверное, что "танковая коалиция" приблизит долгожданный для пшеков раздел Украины на части", - предположил он.

"Но тогда не коалицию надо создавать, а составить бумагу коллективную. Про капитуляцию прогнившего киевского режима в целях сохранения людей. И про будущую конфигурацию того, что останется от Незалежной", - посоветовал заместитель председателя Совбеза РФ.

Политика,Анджей Дуда,Дмитрий Медведев,Совет безопасности РФ,
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