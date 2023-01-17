В Кремле объяснили решение увеличить армию до 1,5 млн человек

«Связано это с той войной, которую страны коллективного Запада ведут. Прокси-война, которая включает в себя и элементы косвенного участия в боевых действиях, и элементы экономической войны, финансовой войны, правовой войны, выхода за рамки правового поля и так далее. Вот с этим связаны такие меры», — сказал представитель Кремля журналистам.