В Кремле объяснили решение увеличить армию до 1,5 млн человек

Решение об увеличении армии России до 1,5 млн человек вызвано прокси-войной Запада, заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.
«Связано это с той войной, которую страны коллективного Запада ведут. Прокси-война, которая включает в себя и элементы косвенного участия в боевых действиях, и элементы экономической войны, финансовой войны, правовой войны, выхода за рамки правового поля и так далее. Вот с этим связаны такие меры», — сказал представитель Кремля журналистам.
Он добавил, что безопасность России должна быть безусловно обеспечена.
Как заявили в Минобороны, российскую армию ждут масштабные изменения, они произойдут с 2023 по 2026 год.
Так, министр обороны Сергей Шойгу уже провёл совещание по вопросам выполнения решения президента об увеличении численности вооружённых сил до 1,5 млн военнослужащих.