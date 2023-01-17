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18 минут назад

В Кремле объяснили решение увеличить армию России до 1,5 млн человек прокси-войной Запада

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Решение об увеличении армии России до 1,5 млн человек вызвано прокси-войной Запада, заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.

В Кремле объяснили решение увеличить армию до 1,5 млн человек
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Связано это с той войной, которую страны коллективного Запада ведут. Прокси-война, которая включает в себя и элементы косвенного участия в боевых действиях, и элементы экономической войны, финансовой войны, правовой войны, выхода за рамки правового поля и так далее. Вот с этим связаны такие меры», — сказал представитель Кремля журналистам.

Он добавил, что безопасность России должна быть безусловно обеспечена.

Как заявили в Минобороны, российскую армию ждут масштабные изменения, они произойдут с 2023 по 2026 год.

Шойгу высказался об увеличении численности военнослужащих

Так, министр обороны Сергей Шойгу уже провёл совещание по вопросам выполнения решения президента об увеличении численности вооружённых сил до 1,5 млн военнослужащих.

Политика,Сергей Шойгу,Дмитрий Песков,
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