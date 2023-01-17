Путин назначил нового посла России в Брунее

Президент России Владимир Путин назначил Михаила Баранова послом РФ в Брунее. Соответствующий указ главы государства размещен на официальном портале правовой информации.
«Назначить Баранова Михаила Владимировича чрезвычайным и полномочным послом РФ в Государстве Бруней-Даруссалам», — говорится в документе.
С 2019 года Баранов занимал должность замглавы первого департамента Азии Министерства иностранных дел России. До этого, с июня 2014 по сентябрь 2019 года, дипломат был чрезвычайным и полномочным послом РФ в Лаосе. Также Баранов успел поработать в посольстве России в Таиланде, где занимал должность советника-посланника, а также в посольстве РФ в Китае. Владеет английским и китайским языками.
Предыдущий посол РФ в Брунее Владимир Гончаренко скончался 28 марта 2022 года. Он занимал эту должность с 2019 года.