Путин назначил нового посла России в Брунее

С 2019 года Баранов занимал должность замглавы первого департамента Азии Министерства иностранных дел России. До этого, с июня 2014 по сентябрь 2019 года, дипломат был чрезвычайным и полномочным послом РФ в Лаосе. Также Баранов успел поработать в посольстве России в Таиланде, где занимал должность советника-посланника, а также в посольстве РФ в Китае. Владеет английским и китайским языками.