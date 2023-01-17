В России отреагировали на решение Арестовича уйти в отставку

«Видимо, пришли к выводу, что Арестович не справляется в полной мере с антироссийской пропагандой, с той ложью, которая льется, к сожалению, из его уст. У него не вышло полноценно скрывать информацию, потому и было принято решение об отстранении», — допустил Чепа.