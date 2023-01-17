Володин: США выбрали Украину в качестве плацдарма для ослабления Европы

"Все тайное стало явным. Украина была выбрана Вашингтоном и НАТО как плацдарм для борьбы с нашей страной с целью остановить ее развитие. Но, как оказалось, это плацдарм и для ослабления Европы, устранения ее как сильного конкурента США. Просто Европа, государства европейского континента, не до конца это еще осознали", - отметил Володин.