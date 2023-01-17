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37 минут назад

Нарышкин назвал невозможным "возвращение" Украиной Крыма

ТАСС

Директор Службы внешней разведки (СВР) РФ Сергей Нарышкин назвал невозможным "возвращение" Украиной Крыма.

"Это невозможно", - сказал во вторник Нарышкин ТАСС, комментируя заявления Киева о намерениях работать над "возвращением Крыма".

После государственного переворота на Украине в феврале 2014 года власти Крыма и Севастополя провели референдум по вопросу воссоединения с Россией. В нем приняли участие более 80% имевших право голоса, за воссоединение высказались 96,7% и 95,6% жителей Крыма и Севастополя соответственно.

На Украине назвали срок возвращения Крыма

18 марта 2014 года президент РФ Владимир Путин подписал договор о принятии Республики Крым и Севастополя в состав России, а 21 марта его ратифицировало Федеральное собрание. Несмотря на убедительные итоги референдума, Киев отказался признавать Крым частью РФ.

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