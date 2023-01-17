"Это невозможно", - сказал во вторник Нарышкин ТАСС, комментируя заявления Киева о намерениях работать над "возвращением Крыма".

После государственного переворота на Украине в феврале 2014 года власти Крыма и Севастополя провели референдум по вопросу воссоединения с Россией. В нем приняли участие более 80% имевших право голоса, за воссоединение высказались 96,7% и 95,6% жителей Крыма и Севастополя соответственно.