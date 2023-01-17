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46 минут назад

Володин рассказал Путину о планах работы Госдумы на предстоящую сессию

ТАССиещё 1

Спикер Госдумы Вячеслав Володин сообщил о состоявшемся во вторник разговоре с президентом России Владимиром Путиным. Председатель Думы рассказал главе государства о планах работы палаты на предстоящую весеннюю сессию.

Володин рассказал Путину о планах работы Госдумы на предстоящую сессию
Фото: ТАССТАСС

"Сегодня перед началом пленарного заседания состоялся разговор с президентом. Рассказал о планах Государственной думы на предстоящую сессию. Владимир Владимирович [Путин] попросил передать депутатам наилучшие пожелания, успешной работы, эффективности в интересах наших граждан и страны", - сказал он на пленарном заседании.

Политика,Вячеслав Володин,Владимир Путин,Госдума,
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