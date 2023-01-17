Володин рассказал Путину о планах работы Госдумы на предстоящую сессию

"Сегодня перед началом пленарного заседания состоялся разговор с президентом. Рассказал о планах Государственной думы на предстоящую сессию. Владимир Владимирович [Путин] попросил передать депутатам наилучшие пожелания, успешной работы, эффективности в интересах наших граждан и страны", - сказал он на пленарном заседании.