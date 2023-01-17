«Дипломатия политических трупов»: Захарова жестко раскритиковала ОБСЕ

«Это они назвали тихой дипломатией, но на самом деле это такая дипломатия, простите меня, уже политических трупов... Уполномоченные (ОБСЕ), которые занимаются тем или иным мандатом, мертвы, их не слышно и не видно. И, к сожалению, это не нейтральный процесс», - сказала Захарова, подчеркнув, что внутри организации видны процессы, «связанные с полной деградацией этой структуры».