«Дипломатия политических трупов»: Захарова жестко раскритиковала ОБСЕ

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова раскритиковала деятельность ОБСЕ. В эфире «Соловьев Live» она заявила, что организация занимается дипломатией «политических трупов», так как ее уполномоченных не слышно.
По мнению Захаровой, после прихода на пост представителя ОБСЕ по свободе СМИ Терезы Рибейру произошли кардинальные изменения. При этом она подчеркнула, что речь, скорее всего, идет об измененном векторе внутри самой структуры. Так, например, организация перестала реагировать на материалы, которые отправляет ей российская сторона.
«Это они назвали тихой дипломатией, но на самом деле это такая дипломатия, простите меня, уже политических трупов... Уполномоченные (ОБСЕ), которые занимаются тем или иным мандатом, мертвы, их не слышно и не видно. И, к сожалению, это не нейтральный процесс», - сказала Захарова, подчеркнув, что внутри организации видны процессы, «связанные с полной деградацией этой структуры».
При этом она добавила, что предшественник Рибейру Арлем Дезире был человеком, который «действительно старался посмотреть на вещи объективно». Так, он использовал материалы, которые передавала российская сторона, для подготовки отчетов.