Захарова назвала главу МИД Германии "тараном" для продвижения НАТО в ФРГ

Министр иностранных дел Германии Анналена Бербок по большому счету является "тараном" для продвижения интересов НАТО в ФРГ и соседних государствах, при этом ей абсолютна чужда наука внешней политики и дипломатии. Об этом во вторник заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в эфире телеканала "Соловьев Live".
"Что касается Анналены Бербок, то это уровень, как у [президента Украины Владимира] Зеленского. Это человек чуждый внешней политике и дипломатии, человек чуждый практике международных отношений, это человек, сделавший политическую карьеру совершенно на других основах. <...> По большому счету [Бербок] - таран по продвижению североатлантической мысли на просторах Германии и рядом находящихся стран", - сказала она.
Комментируя предложение Бербок о создании специального трибунала против России, Захарова отметила, что министр иностранных дел ФРГ - человек, "не имеющий представления, что такое вообще трибунал".
"Ей бы почитать сначала что-нибудь о Нюрнбергском трибунале", - добавила она.
Дипломат посоветовала Бербок съездить в музей Нюрнбергского процесса и изучить его историю, "прежде чем в принципе открывать рот, обвинять других, а она делает это в оскорбительной форме регулярно".