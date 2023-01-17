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1 час назад

Захарова назвала главу МИД Германии "тараном" для продвижения НАТО в ФРГ

ТАССиещё 1

Министр иностранных дел Германии Анналена Бербок по большому счету является "тараном" для продвижения интересов НАТО в ФРГ и соседних государствах, при этом ей абсолютна чужда наука внешней политики и дипломатии. Об этом во вторник заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в эфире телеканала "Соловьев Live".

Захарова назвала главу МИД Германии "тараном" для продвижения НАТО в ФРГ
Фото: ТАССТАСС

"Что касается Анналены Бербок, то это уровень, как у [президента Украины Владимира] Зеленского. Это человек чуждый внешней политике и дипломатии, человек чуждый практике международных отношений, это человек, сделавший политическую карьеру совершенно на других основах. <...> По большому счету [Бербок] - таран по продвижению североатлантической мысли на просторах Германии и рядом находящихся стран", - сказала она.

Комментируя предложение Бербок о создании специального трибунала против России, Захарова отметила, что министр иностранных дел ФРГ - человек, "не имеющий представления, что такое вообще трибунал".

"Ей бы почитать сначала что-нибудь о Нюрнбергском трибунале", - добавила она.

Дипломат посоветовала Бербок съездить в музей Нюрнбергского процесса и изучить его историю, "прежде чем в принципе открывать рот, обвинять других, а она делает это в оскорбительной форме регулярно".

Политика,Анналена Бербок,Мария Захарова,МИД России,НАТО,
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