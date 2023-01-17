Захарова назвала главу МИД Германии "тараном" для продвижения НАТО в ФРГ

"Что касается Анналены Бербок, то это уровень, как у [президента Украины Владимира] Зеленского. Это человек чуждый внешней политике и дипломатии, человек чуждый практике международных отношений, это человек, сделавший политическую карьеру совершенно на других основах. <...> По большому счету [Бербок] - таран по продвижению североатлантической мысли на просторах Германии и рядом находящихся стран", - сказала она.