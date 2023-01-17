Путин посмертно присвоил звание Героя России участнику СВО

Президент России Владимир Путин подписал указ о присвоении звания Героя РФ старшине Алмазу Сафину посмертно. Об этом сообщили в пресс-службе Кремля во вторник, 17 января.

Фото: Администрация президента РФ Администрация президента РФ

— За мужество и героизм, проявленные при исполнении воинского долга, присвоить звание Героя Российской Федерации старшине Сафину Алмазу Минигалеевичу (посмертно), — говорится в сообщении.

В конце 2022 года российский лидер вручил награды военнослужащим, которые проявили мужество и героизм в ходе специальной военной операции (СВО). Помимо этого, российский лидер вручил звезду Героя Российской Федерации Тимофею Матвееву — механику-водителю танка отдельного танкового батальона 76-й десантно-штурмовой дивизии.