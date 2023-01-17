В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+2° в 
USD 68.29EUR 73.83
Войти в почту
31 минуту назад

Путин подписал указ о присвоении звания Героя России старшине Сафину посмертно

Вечерняя Москваиещё 2

Президент России Владимир Путин подписал указ о присвоении звания Героя РФ старшине Алмазу Сафину посмертно. Об этом сообщили в пресс-службе Кремля во вторник, 17 января.

Путин посмертно присвоил звание Героя России участнику СВО
Фото: Администрация президента РФАдминистрация президента РФ

— За мужество и героизм, проявленные при исполнении воинского долга, присвоить звание Героя Российской Федерации старшине Сафину Алмазу Минигалеевичу (посмертно), — говорится в сообщении.

В конце 2022 года российский лидер вручил награды военнослужащим, которые проявили мужество и героизм в ходе специальной военной операции (СВО). Помимо этого, российский лидер вручил звезду Героя Российской Федерации Тимофею Матвееву — механику-водителю танка отдельного танкового батальона 76-й десантно-штурмовой дивизии.

Путин заявил о наличии проблем в зоне спецоперации

Также Путин вручил орден Святого Георгия третьей степени командующему группировкой ВС России в зоне спецоперации генералу армии Сергею Суровикину. Отмечается, что данная государственная награда присуждена Суровикину за мужество, отвагу и самоотверженность, проявленные при исполнении воинского долга. Глава России также наградил почетными орденами ряд других генералов во время нахождения в штабе Южного военного округа.

Политика,Сергей Суровикин,Владимир Путин,Пресс-служба Администрации Президента РФ,
26
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыНовый год 2023ПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВНовый год 2023СериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусНовый год 2023Болезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители