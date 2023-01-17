Кабулов обсудил в Афганистане увеличение импорта из России

Спецпредставитель президента России, директор второго департамента Азии Замир Кабулов в ходе визита в Афганистан обсудил с представителями правительства талибов увеличение импорта из России. Об этом сообщили РИА Новости в правительстве Российской Федерации.
Визит состоялся с 11 по 13 января.
"Обсуждено развитие торгово-экономических связей, включая увеличение импорта из России", - заявили в дипломатическом представительстве.
В октябре Bloomberg писало, что талибы захотели усилить связи с Россией ради поставок дешевой еды и топлива. Ранее талибы заявляли, что Россия готова подписать соглашение по поставкам нефти и газа.