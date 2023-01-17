Региональным чиновникам дали рекомендации по отдыху за границей

Региональным чиновникам и депутатам настоятельно рекомендуют не ездить на отдых за границу, сообщает газета «Коммерсантъ».

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«После нескольких громких скандалов, связанных с отпусками на зарубежных курортах, в регионах принялись ограничивать чиновников и депутатов в праве выехать за пределы России», — говорится в материале.

Автор пишет, что ограничение является рекомендательным, официально запретить чиновникам ездить за границу местные власти не могут.

Ранее глава Вологодской области Олег Кувшинников призвал депутатов и чиновников не проводить отпуска за границей.