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47 минут назад

«Ъ»: региональным чиновникам рекомендовали отказаться от отдыха за границей

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Региональным чиновникам и депутатам настоятельно рекомендуют не ездить на отдых за границу, сообщает газета «Коммерсантъ».

Региональным чиновникам дали рекомендации по отдыху за границей
Фото: ТАССТАСС

«После нескольких громких скандалов, связанных с отпусками на зарубежных курортах, в регионах принялись ограничивать чиновников и депутатов в праве выехать за пределы России», — говорится в материале.

Автор пишет, что ограничение является рекомендательным, официально запретить чиновникам ездить за границу местные власти не могут.

Ранее глава Вологодской области Олег Кувшинников призвал депутатов и чиновников не проводить отпуска за границей.

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До этого депутат Вологодской областной думы Денис Долженко был исключён из партии «Единая Россия» после того, как разместил публикацию с отдыха в Объединённых Арабских Эмиратах.

Политика,Олег Кувшинников,Единая Россия,
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