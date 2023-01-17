В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+10° в 
USD 68.29EUR 73.83
Войти в почту
21 минуту назад

Кадыров призвал не называть агрессию НАТО войной с мировым сообществом

Елена Прошина

Военный конфликт между Россией и Украиной, получающей вооружение от западных партнеров, не следует называть мировой войной. Такое мнение выразил глава Чечни Рамзан Кадыров, передает РИА Новости со ссылкой на его Telegram-канал.

Кадыров призвал не называть агрессию НАТО войной с мировым сообществом
Фото: ТАССТАСС

Он написал, что считает неуместными высказывания некоторых экспертов, называющих боевые действия на Украине мировым конфликтом. По его словам, Украина, НАТО и Россия — не весь мир. Китай, Индия и Пакистан продолжают сохранять нейтралитет на фоне происходящего, как и многие другие страны с миллиардами населения.

«Весь мир не сошелся на НАТО и кучке стран, которые в него входят», — подчеркнул Кадыров.

Он добавил, что конфликту на Украине еще далеко до третьей мировой войны. Глава Чечни при этом указал, что те, кто считает НАТО «мировым сообществом», могут считать происходящее мировой войной против России, хотя это не так.

Ранее Рамзан Кадыров, рассуждая о военном конфликте России и Украины, вспомнил слова главы РФ Владимира Путина, сказанные им в интервью несколько лет назад. Он подчеркнул, что Россия «великая держава» и «не позволит себе проиграть в любой борьбе».

«Как сказал наш президент: зачем нам нужен мир без России? Мне не хочется, чтобы эти шайтаны жили, а нас не было... Мы попадем в рай, они — в ад», — сказал Кадыров.

Политика,Рамзан Кадыров,Владимир Путин,НАТО,
10
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыНовый год 2023ПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВНовый год 2023СериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусНовый год 2023Болезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители