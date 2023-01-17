Кадыров призвал не называть агрессию НАТО войной с мировым сообществом

Военный конфликт между Россией и Украиной, получающей вооружение от западных партнеров, не следует называть мировой войной. Такое мнение выразил глава Чечни Рамзан Кадыров, передает РИА Новости со ссылкой на его Telegram-канал.

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Он написал, что считает неуместными высказывания некоторых экспертов, называющих боевые действия на Украине мировым конфликтом. По его словам, Украина, НАТО и Россия — не весь мир. Китай, Индия и Пакистан продолжают сохранять нейтралитет на фоне происходящего, как и многие другие страны с миллиардами населения.

«Весь мир не сошелся на НАТО и кучке стран, которые в него входят», — подчеркнул Кадыров.

Он добавил, что конфликту на Украине еще далеко до третьей мировой войны. Глава Чечни при этом указал, что те, кто считает НАТО «мировым сообществом», могут считать происходящее мировой войной против России, хотя это не так.

Ранее Рамзан Кадыров, рассуждая о военном конфликте России и Украины, вспомнил слова главы РФ Владимира Путина, сказанные им в интервью несколько лет назад. Он подчеркнул, что Россия «великая держава» и «не позволит себе проиграть в любой борьбе».