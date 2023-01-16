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1 час назад

Кадыров напомнил о словах Путина про мир без России

Lenta.ruиещё 1

Глава Чечни Рамзан Кадыров напомнил о словах российского президента Владимира Путина про мир без России, которые тот сказал в интервью для фильма Владимира Соловьева несколько лет назад. Его слова в прямом эфире в социальных сетях передает РИА Новости.

Кадыров напомнил о словах Путина про мир без России
Фото: ТАССТАСС

Кадыров назвал Россию великой ядерной державой, которая «никогда не позволит проиграть».

«Мы можем нажать на кнопку, и салам алейкум. Как сказал наш президент: зачем нам нужен мир без России? Мне не хочется, чтобы эти шайтаны жили, а нас не было... Мы попадем в рай, они — в ад», — констатировал он.

Политика,Владимир Соловьев,Рамзан Кадыров,Владимир Путин,
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