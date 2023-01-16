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10 минут назад

Захарова предупредила, что главе британского МИДа предстоит ответить за поддержку неонацизма

Илья Родин

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова прокомментировала в своем Telegram-канале высказывания главы внешнеполитического ведомства Джеймса Клеверли, который заявил ранее, что рад попасть под российские санкции.

Захарова ответила обрадовавшемуся российским санкциям главе МИД Британии
Фото: Пресс-служба МИД РФ/ТАССПресс-служба МИД РФ/ТАСС

Отмечается, что ранее Клеверли рассказал о попадании в санкционные списки российского правительства, Он подчеркнул, что рад заплатить такую цену за возможность и далее поддерживать Украину.

Захарова уточнила, что персональные санкции против видного британского дипломата введены за антироссийский курс.

Захарова отреагировала на ситуацию с русским кладбищем во Франции

Дипломат предупредила, что Клеверли «еще предстоит ответить за поддержку киевского режима и неонацизма».

Ранее Захарова назвала «сатанизмом» решение главы Украины Владимира Зеленского лишить гражданства 13 священников УПЦ.

Политика,Джеймс Клеверли,Владимир Зеленский,Мария Захарова,МИД России,Правительство РФ,
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