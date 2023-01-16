Захарова ответила обрадовавшемуся российским санкциям главе МИД Британии

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова прокомментировала в своем Telegram-канале высказывания главы внешнеполитического ведомства Джеймса Клеверли, который заявил ранее, что рад попасть под российские санкции.

Фото: Пресс-служба МИД РФ/ТАСС Пресс-служба МИД РФ/ТАСС

Отмечается, что ранее Клеверли рассказал о попадании в санкционные списки российского правительства, Он подчеркнул, что рад заплатить такую цену за возможность и далее поддерживать Украину.

Захарова уточнила, что персональные санкции против видного британского дипломата введены за антироссийский курс.

Дипломат предупредила, что Клеверли «еще предстоит ответить за поддержку киевского режима и неонацизма».